Fafá de Belém viu-se obrigada a cancelar vários compromissos profissionais depois de ter sofrido um acidente doméstico. A cantora gravou um vídeo onde explica o que aconteceu.

"Meus amores, tropecei no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos, sabem que sou distraída, e desse tropeção fiquei com uma lesão no joelho", contou, mostrando-se muito "chateada" porque tinha a agenda cheia de compromissos, que também passavam por Portugal, e "não vai poder cumprir".

"O meu médico aconselhou a fazer repouso absoluto", disse ainda aos seguidores da sua página de Instagram, destacando depois os compromissos profissionais que teve de cancelar. Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Marido dá novidades sobre a princesa Ana após visita ao hospital