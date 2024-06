A princesa Ana está a "recuperar lentamente": estas foram informações dadas por Tim Laurence, marido da princesa real.

Ana, de 73 anos, foi hospitalizada no passado domingo, 23 de junho, depois de sofrer uma concussão e ferimentos ligeiros num acidente relacionado com cavalos no Gatcombe Park, em Gloucestershire.

Quando questionado pelos jornalistas quanto à data em que a irmã do rei Carlos III receberá alta, este afirmou: "Ela sairá [do hospital] quando estiver pronta".

Numa visita que fez ao Southmead Hospital esta terça-feira, 25 de junho, o vice-almirante levou um saco com 'mimos' para a companheira.

A filha Zara Tindall também foi vista no local.

Embora não tenham sido dadas informações oficiais sobre o incidente, a imprensa internacional dá conta que a princesa Ana poderá ter sofrido com o impacto da cabeça e da pata de um cavalo.

Leia Também: Marido visita princesa Ana. Irmã do rei continua no hospital

Leia Também: Princesa Ana hospitalizada após sofrer "ferimentos" em acidente