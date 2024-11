Esta sexta-feira, 22 de novembro, Pink publicou um grande desabado nas redes sociais. Devido a algumas lesões, a cantora viu-se forçada a cancelar os concertos que estavam planeados para esta digressão.

No vídeo, Pink começa o vídeo a pedir desculpa a "todos aqueles que compraram bilhetes para os quatros concertos que iam decorrer", explicando que, nos últimos meses, tem atuado com uma lesão no bícepe e duas em ambos os joelhos.

"Alguns de vocês já devem ter reparado que mal consigo andar nos concertos", acrescentou.

A cantora revelou que daqui a uma semana irá ser operada ao ombro e, daqui a nove, irá submeter-se a uma nova cirurgia para curar as lesões dos joelhos.

"Depois disso, irei regressar mais forte do que nunca, porque é isso que eu faço", rematou com confiança. "De qualquer forma, quero pedir-vos desculpa, mas essa é a razão para não conseguir comparecer nos concertos. Tenho estado com muitas dores nos últimos meses, a levar imensa cortisona. Preciso de abrandar um pouco e tomar conta de mim".

No fim do vídeo, Pink conclui que o "seu coração está com todos os fãs e com aqueles que a apoiam".

"Vocês ajudam-me a criar magia no mundo. Permaneçam fortes e sejam gentis uns para os outros".

A acompanhar o vídeo, a cantora que é conhecida pelas suas performances cheias de acrobacias, escreveu uma extensa legenda na qual se pode ler mais um pedido de desculpas.

Veja a publicação abaixo.

