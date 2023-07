Axl Rose tem uma verdadeira legião de fãs e, alguns deles, levam mesmo esse fascínio para patamares surpreendentes.

Um admirador do cantor decidiu dar o nome do seu ídolo ao filho, contando-lhe isso mesmo num encontro que Axl teve com alguns fãs em Roma, antes do concerto do passado dia 8 de julho.

Nesse momento, o fã revelou a Axl Rose esta decisão curiosa, dando-lhe um abraço e dizendo ainda: "Adoro-te desde 1987".

O momento foi divulgado na plataforma Reddit, conforme pode ver aqui.

Leia Também: Joe Jonas precisou de "muita terapia" depois de fazer cocó nas calças