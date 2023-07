Joe Jonas, dos Jonas Brothers, recordou que uma fez fez cocó nas calças brancas que estava a usar na altura.

Foi no programa 'Will & Woody', KIIS FM, esta sexta-feira, que o artista falou sobre aquele que foi um dos momentos mais embaraçosos da sua vida.

"Ontem estava com alguns amigos e estávamos a conversar sobre o facto de que há um momento na tua vida adulta em que te consegues lembrar da última vez que fizeste cocó nas calças. Isso aconteceu-me há cerca de quatro anos, mas consegui superar com muita terapia", contou, como cita o Daily Mail.

"Vamos apenas dizer que foi um dia mau para usar roupa branca", acrescentou, lembrando que teve se mudar de roupa durante o espetáculo.

"Se forem ver às imagens de arquivo, há uma mudança de guarda-roupa no meio do concerto e é um pouco como: 'que escolha interessante trocar de roupa tão rápido'", disse ainda. "Nunca contei esta história", confessou, explicando também que na altura ficou com medo que alguém tivesse percebido o que tinha acontecido. "Mas era tudo da minha cabeça".

