Fora muitas as caras conhecidas que nos EUA celebraram publicamente o Dia do Pai, no domingo, dia 18 de junho, e entre as publicações que foram feitas nas redes sociais destacam-se a de Demi Moore e Emma Heming.

A ex-mulher e a atual companheira de Bruce Willis não deixar este dia especial passar em branco e fizeram questão de homenagear o ator que se encontra afastado da representação devido ao diagnóstico de demência frontotemporal (DTF).

"Eternamente grata a ti, BW, por me teres dado estas três lindas miúdas", escreveu Demi Moore, de 60 anos, na legenda de uma fotografia antiga a preto e branco do ator com as filhas que têm em comum. "Amamos-te. Feliz Dia do Pai", completou.

Por sua vez, Emma Heming disse: "O Dia do Pai é um momento em que consigo refletir no profundo apreço e respeito que tenho pelo Bruce ao vê-lo a ser pai das nossas filhas. Onde pode não ser 'convencional', o que ele está a ensinar irá abranger gerações. Amor incondicional, bondade, força, compaixão, paciência, generosidade, resiliência. Feliz Dia do Pai para o melhor pai que conheço".

De recordar que Bruce Willis é pai de Tallulah, Scout e Rumer, do primeiro casamento com Demi Moore, e das pequenas Mabel e Evelyn, do casamento atual com Emma Heming.

