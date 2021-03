Magda Burity da Silva fez parte do leque de comentadores de 'Big Brother 2020', mas acabou por ser afastada deste papel nos reality shows que se seguiram: 'Big Brother - A Revolução' e 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Agora, Magda decidiu usar a sua conta oficial de Instagram para fazer revelações únicas sobre o seu afastamento, num texto onde fala sobre "a continuidade de profissionais negros na televisão portuguesa".

"Hoje vou-vos falar de Cancelamento em Portugal enquanto está a passar na TVI o 'Big Brother', em simultâneo a este post", começa por referir.

"Não é só quando um príncipe ou uma princesa falam de racismo que se deve dar ouvidos, por isso partilho a minha história que tem que ser conhecida também", refere.

"Orgulho-me de ter feito parte deste projeto, onde de maio a agosto dei tudo e tive uma conduta irrepreensível com a equipa com quem trabalhei, sem incidentes, uma vez que em tempos de Covid era entrar e sair do edifício, e não voltei. Não voltei porque me foi dito que fui um dano colateral das escolhas - pessoais ou coletivas, mas isso agora não interessa nada. Todos os outros comentadores regressaram e foram convidados mais. Nenhum negro", aponta, levando as suas acusações mais longe ao usar as hashtags: "gordofobia" e "a representatividade importa".

Magda explica aos seguidores que jamais se colocaria "de joelhos para ter um lugar naquele sofá", uma vez que foi diretora de conteúdos de dois 'Big Brothers', autora e produtora executiva do seu próprio reality show e, garante, "tem autoridade e experiência para dar mais do que comentar".

"Sei também que a televisão portuguesa só tem a ganhar com a minha visão inclusiva e de diversidade cultural, ao invés de me excluir a meio do caminho. Há apenas a vossa validação que conta bastante nesta equação e nesta prova passei! Por isso não me vitimizo e sim me realizo e agradeço", continua, terminado o seu "manifesto" com um apelo a quem decide.

"Espero que quem decide comece a perceber que o white privilege não nos coloca 'together'", alerta.

Veja abaixo a publicação completa:

Leia Também: 'Big Brother': Nomeados voltam a mudar e há agora três finalistas