A gala de 'Big Brother - Duplo Impacto' voltou a decorrer ao sábado, mas os apresentadores Teresa Guilherme e Cláudio Ramos regressaram a estúdio no dia seguinte, domingo, para uma nova emissão especial.

Os dois apresentadores revelaram o resultado das votações do público para salvar um dos concorrentes que haviam ficados nomeados no dia anterior: Noélia, Edmar e Sofia Sousa.

A 'mãe guerreira', Sofia Sousa, foi a favorita do público e desta forma ganhou passagem direta para a final do programa, juntando-se assim a Bruno Savate - que já tinha conquistado um passaporte no dia anterior.

Porém, havia ainda mais um passaporte para entregar. Por não existir líder da semana nesta reta final do reality show, o poder de fazer uma nomeação direta e dar um passaporte para a final coube a Bruno Savate - precisamente pelo facto de este ter vencido o passaporte durante a gala.

Restavam para esta escolha Jéssica Fernandes e Joana, a ex-namorada do concorrente. Sem grandes dúvidas, Savate entregou o passaporte a Joana e nomeou Jéssica F.

Assim, foram apurados três finalistas: Bruno Savate, Sofia Sousa e Joana Albuquerque.

Mas há ainda quem esteja longe da final e em risco de abandonar a casa da Ericeira no próximo sábado, os nomeados da semana: Edmar, Noélia e Jéssica Fernandes.

Leia Também: Joana do 'BB' em desespero: "Já não estou com força psicológica"