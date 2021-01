Helena Coelho deixou um recado nas stories da sua conta de Instagram dirigido a todas as pessoas que na sua perspetiva não estão a levar a sério o confinamento decretado pelo governo ao longo deste mês.

"Estou a deixar de seguir um sem número de pessoas hipócritas, egoístas e irresponsáveis que teima, que festas são mais importantes que a vida humana, que socializar não pode ser adiado, que não entendem o esforço de profissionais de saúde e tantas pessoas que tentam sobreviver aos seus empregos, manter os seus filhos, ter dinheiro para viver, etc.", começa por referir.

"Há semanas que as notícias começam com 'recorde de mortes', 'pior dia de sempre' e cabe a todos fazer um esforço minúsculo de ficar em casa em prol de darmos o nosso contributo na busca de uma solução, que mesmo assim não pode chegar", lamenta.

Entretanto, deixa uma série de conselhos: "Levem a sério as regras, o confinamento, saiam só se for mesmo necessário, cumpram as regras de segurança! Por muito que eu também cumpra, não estarei livre de contrair o vírus e nenhum de nós sabe as consequências que terá".

"Eu sairei de casa apenas para trabalhar naquilo que não tenho como manter ativo em casa e voltarei logo para a segurança do meu lar. Não tapem os olhos à realidade, nem passem pano para quem não cumpre! A situação é grave demais!", termina.

