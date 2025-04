Nuno Markl foi o mais recente convidado do programa 'Temos de Falar', no qual abordou o tema da adolescência, falando do exemplo do próprio filho, Pedro, de 15 anos.

"Ele tem uma coisa espetacular que se tem falado muito a propósito da série 'Adolescência' - há uma cena, naquele episódio maravilhoso em que o miúdo está a ser interrogado pela psicóloga, em que ela pergunta: 'o teu pai tem amigas mulheres?' ' O quê? O meu pai gosta imenso da minha mãe!'", descreve o radialista.

"O Pedro vai a festas de anos que se for preciso só há miúdas", evidencia, notando que para o filho esta questão nem se coloca.

"Acho que vivemos numa era tramada de agressão e ódio para com as mulheres. Parte do que se passa com os 'incels' e com estes miúdos que se tornam agressivos é a ideia de que é impossível ser amigo de mulheres e que só servem para nos dar tampas, para andar com outros", completou.

'Incel', sublinhe-se, é Incel uma abreviatura de ‘involuntary celibate’ ou, em português, celibato involuntário. Refere-se a comunidades compostas por homens que, apesar de desejarem ter relacionamentos amorosos ou sexuais, culpam mulheres pela sua incapacidade de atingirem esse objetivo.

