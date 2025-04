Depois de Ana Galvão ter contado no 'Temos de Falar', da SIC Mulher, no ano passado, que o casamento com Nuno Markl acabou 'por causa' de uma televisão, o ex-casal recordou esse episódio.

"Não, não foi por causa de uma televisão, mas foi a gota d'água", comentou Nuno Markl num vídeo que gravaram e que foi publicado na página de Instagram da SIC e da SIC Mulher.

"Obviamente, os casais já sentem - quando se vão separar - que isso vai acontecer", acrescentou Ana Galvão.

"Mas houve uma vez que tivemos de ir comprar uma televisão e eu pedi para ser uma coisa pequena. Disse para fazermos uma coisa intermédia, [uma que não fosse] minúscula - porque para mim a televisão não é o centro de uma sala - mas também [que não fosse] gigante. E ele disse 'está bem'. Quando o vi a sair da porta a arrastar uma coisa gigante, pensei que era a gota d'água", recordou depois.

Questionado sobre "quem fazia questão de ganhar as discussões" quando estavam juntos, ambos concordaram que "não têm esse feitio".

"Costumávamos arranjar alguma razão para nos rirmos. Tu deixavas papéis com desenhos e eu ria-me imenso com isso", contou Ana Galvão.

