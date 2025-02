Ana Galvão foi a convidada de Daniel Oliveira no episódio de sábado, 8 de fevereiro, do 'Alta Definição'.

Durante o episódio do programa da SIC, a radialista recordou a reação do filho sobre a sua separação com Nuno Markl.

"O que é que ele já te disse que não esqueces?", perguntou Daniel Oliveira, referindo-se a Pedro que, na altura do divórcio dos pais, tinha sete anos.

"Eu não me esqueço de uma vez que ele me disse, na cama, deitado, que ele nunca iria fazer com os filhos dele o que o Nuno e eu estávamos a fazer com ele, com a separação. E isso eu nunca vou esquecer", respondeu a convidada.

"A única coisa que tu podes fazer é abraçar, não há grande dialética, não há grande contra resposta. Primeiro, não podes minimizar a dor dele e o sentimento dele. Também não te podes desculpar, o que é que tu vais dizer? Era o melhor para estarmos bem. Não faz sentido, estás a minimizar", disse, acrescentando que ficou "calada".

Leia Também: "Os três pipys da manhã", brinca Ana Galvão em fotos das 'Três da manhã'