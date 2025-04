Ana Galvão, Ana Garcia Martins e Bárbara Guimarães são as apresentadoras do programa da SIC Mulher, 'Temos de Falar'. A convidada da semana foi Joana Cruz e, durante a emissão, o grande tópico foram as viagens.

Ana Galvão acabou por fazer uma confissão sobre a vida pessoal ao assumir que terminou uma relação amorosa devido a uma viagem que correu mal.

"Eu já terminei uma relação devido a uma má viagem. [...] ele gostava de tudo organizado em grupos e eu sou muito independente. Aquilo sufocou-me de tal maneira, termos coisas de manhã à noite planeadas com todos, que a coisa não correu bem quando chegámos", assumiu.

Hoje em dia, a animadora de rádio garante que os dois são "amicíssimos".

