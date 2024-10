Ao longo de uma conversa sobre relacionamentos saudáveis, Bárbara Guimarães confidenciou a Ana Garcia Martins e Ana Galvão que há uma coisa que a deixa triste quando as relações amorosas acabam.

"Eu sou muito de família. Sou de mimar famílias e gosto desse outro lado. Das coisas que mais me frustra, dos relacionamentos que tive, é deixar de comunicar com a família. Não consigo, eu continuo a comunicar com as famílias todas que conheci."

Na sequência destas afirmações, Ana Galvão concordou com a colega e Ana Garcia Martins confessou "sentir saudades dos sogros".

