Foi quando estava no programa 'Temos de Falar', da SIC Mulher, que Ana Galvão recordou o momento em que terminou o casamento com Nuno Markl.

"Às vezes a razão do fim das relações é ridícula. A mim aconteceu isso. Nós decidimos dar por finalizado o casamento por causa de uma televisão", começou por lembrar.

"Nunca me separaria de alguém por causa de uma televisão, obviamente. Mas são diferendos que tens com a pessoa, e que eu tinha com ele, que tinha a ver com [o facto] de o Nuno adorar tecnologia, ver filmes... E a minha cena é que uma sala não pode viver em função de se ver televisão, caso contrário as pessoas só usam a sala para ver televisão", explicou.

"Andávamos sempre nessa negociação", comentou, até que "depois de uma série de avisos, de conversas" e sem "acontecer nada", houve um dia em que a separação acabou por chegar.

"Eu já estava pelos cabelos... E a televisão estragou-se. Fomos os dois comprar uma televisão ao shopping", relatou, referindo que na altura decidiu ir à casa de banho enquanto Nuno Markl foi a uma loja comprar a televisão.

"Quando o vejo a arrastar uma televisão gigante, [pensei] acabou. É uma razão parva, mas é um acumular de muitas coisas", disse. "Quando estacionamos disse que tínhamos que falar e que tínhamos que nos separar, que não fazia sentido", partilhou ainda. Veja aqui.

De recordar que o casal tem um filho em comum, o jovem Pedro.

Leia Também: Ana Garcia Martins tem novo projeto com Bárbara Guimarães e Ana Galvão