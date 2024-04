Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', usou a sua conta no Instagram ao final da tarde desta sexta-feira, dia 12, para anunciar um novo projeto.

'Temos de Falar' é um programa semanal, que arranca na próxima sexta-feira, dia 19 de abril, na SIC Mulher, no qual participa ao lado de Bárbara Guimarães e Ana Galvão.

"Pessoas, 'Temos de Falar'. Não sei se também vos começa a tremer um olho com o nervosismo de cada vez que alguém vos diz isto, mas a verdade é que temos mesmo de falar. E é isso que eu, a Bárbara Guimarães e a Ana Galvão vamos fazer todas as sextas-feiras, ao final do dia, na SIC Mulher. Podem ver-nos já a partir de dia 19 e o primeiro tema é assim daqueles 'mêmo, mêmo' bons. Maneiras que já sabem: fiquei connosco, porque 'Temos De Falar'", escreveu, na publicação.

