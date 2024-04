"Gostava de ter um euro por cada vez em que me visto de verde e ouço um 'mudaste para o Sporting?' ou 'isso já são influências do namorado?'". Foi desta forma que 'Pipoca Mais Doce' iniciou um divertido texto no qual brinca com algumas das coisas que lhe são ditas quando veste roupa com a cor verde.

Na legenda de uma fotografia na qual surge com uma camisola que tem riscas da cor do emblema leonino - rival do clube que apoia, o Benfica - 'Pipoca' fez notar que estaria agora num outro sítio se realmente recebesse dinheiro quando ouve as brincadeiras que mencionou anteriormente.

"Estaria, neste momento, a escrever-vos de Bora Bora. Ou de Armação de Pêra, que está quase ao mesmo preço", referiu, em tom de brincadeira.

Por fim, 'Pipoca' esclareceu: "Seeeeeempre gostei de verde, seeeeeempre usei verde, o verde já existia na minha vida antes de qualquer namorado, portanto larguem-me da mão e Benfica4ever [Benfica para sempre]". Ora veja:

