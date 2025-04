Após o polémico vídeo de Numeiro - no qual este defendia que as mulheres com namorado não deviam sair à noite - eis que temas como o machismo e a misoginia entraram na ordem do dia.

Sempre atento, Nuno destacou esta quarta-feira, 9 de abril, na sua página de Instagram, um videojogo cuja proposta o deixou em choque.

"A partir do momento em que a Steam, a maior plataforma de videojogos do mundo, aceita vender um jogo independente manhoso, grotesco, cujo objetivo é, exclusivamente, abusar do máximo de personagens femininas - percebemos uma vez mais o quão desigual é este braço de ferro que temos de fazer com o mundo para que os miúdos não se tornem psicopatas", afirma.

"Juro-vos: nunca pensei viver para ver este estado de coisas. Machismo e misoginia sempre houve. Mas agora é trendy, comercializável, nem que acabe em violência e morte. Isto é uma distopia criada por homens de merd* para formar novos homens de merd*", esgrima.

"Rapazes, querem ser Homens a sério? Sejam contra isto. Ser a favor disto é ser mais fraco que um inseto", termina.

Leia Também: "Estes 'incels' têm a ideia de que é impossível ser amigo de mulheres"