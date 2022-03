A polémica protagonizada por Will Smith e Chris Rock na noite dos Óscares continua a motivar as mais diversas reações entre as celebridades internacionais e também por cá. Depois de o marido de Manuel luís Goucha, foi a vez de Quintino Aires aplaudir publicamente a agressão que decorreu em direto.

O famoso psicólogo e antigo comentador do 'Big Brother' deu os parabéns a Smith por ter dado uma bofetada a Chris Rock depois de este ter feito uma piada sobre a doença da sua mulher.

"Parabéns, Sr. Will Smith. Essa chapada não foi agressão. A agressão estava nas palavras do energúmeno Chris Rock. Essa chapada foi a educação em falta, que os pais do energúmeno se esqueceram de lhe dar", começa por afirmar.

"Espero que um dia o energúmeno lhe agradeça por este momento pedagógico", continua, terminado a partilha com um recado aos internautas que não concordam com a sua opinião: "E para algum internauta que se sinta ofendido com esta minha publicação, fica já o aviso que esta é uma conversa de adultos. Eu não entro em debates de recreio de infantário".

Recorde-se que na piada que deu origem à polémica e motivou a agressão do ator, Chris Rock comparou a mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, 'GI Jane', do filme de Ridley Scott.

