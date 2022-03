O estalo que Will Smith deu a Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares está a marcar a atualidade e são várias as figuras públicas que se têm vindo a manifestar sobre o assunto. Rui Oliveira foi o mais recente famoso a fazê-lo.

Contudo, ao contrário de Nuno Markl, Rita Ferro Rodrigues e Heitor Lourenço, que criticaram a atitude violenta, o marido de Goucha saiu em 'defesa' do ator.

"Grande homem", escreveu na legenda de uma fotografia do preciso momento em que Will Smith agrediu Chris Rock no palco dos Óscares.

Recorde-se que a atitude de Will Smith deu-se como resposta a uma piada que o comediante fez sobre a mulher do ator.



