Sendo um enorme entusiasta de tudo o que acontece no mundo de Hollywood, Nuno Markl não conseguiu ficar indiferente ao momento que marcou a cerimónia dos Óscares, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 28 de março.

"Está, de facto, tudo maluco", escreveu o radialista da Comercial na legenda de uma publicação no Instagram, onde partilha uma fotografia na qual Will Smith dá uma estalada a Chris Rock, depois do comediante ter feito uma piada sobre a mulher.

O caso está a dar muito que falar nas redes sociais, com a Academia a reagir, referindo que "não tolera qualquer forma de violência".

