Will Smith revelou o que Denzel Washington lhe disse depois do incidente no qual deu uma chapada a Chris Rock.

Tal aconteceu após o comediante ter feito uma piada sobre a mulher de Will, Jada Pinkett Smith, referindo-se à doença com que esta foi diagnosticada - alopecia.

Denzel Washington fez questão de conversar com Smith, sendo que o ator revelou, pouco tempo depois, o conselho que recebeu.

"O Denzel disse-me há minutos: 'nos teus momentos altos tem cuidado, é aí que o diabo ataca'", notou.

