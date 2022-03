A cerimónia dos Óscares, que decorreu na madrugada desta segunda-feira, 28 de março, ficou marcada por um momento que chocou tudo e todos.

Tal aconteceu quando Chris Rock, no discurso de abertura do evento, fez uma piada sobre Jada Pinkett-Smith, diagnosticada com alopecia. Ofendido com o sucedido, Will Smith, seu marido, levantou-se e deu uma chapada a Chris.

Após o incidente, conforme evidencia a imprensa internacional, foram várias as celebridades que decidiram tentar acalmar Smith.

Um vídeo mostra o ator a conversar com Denzel Washington e Tyler Perry, não conseguindo conter a frustração no momento. Sabe-se também que Bradley Cooper mostrou-se disponível para o apoiar.

"Durante o intervalo, o Will Smith é levado para um canto e confortado pelo Denzel Washington e Tyler Perry, que o aconselharam a seguir em frente", descreveu o jornalista Scott Feinberg num tweet.

"O Will aparentava estar a limpar as lágrimas enquanto se sentava lá atrás com a Jada, com o Denzel a confortar a Jada e o representante do Will ao lado", completa.

Veja o momento na galeria.