Will Smith e Jada Pinkett Smith continuam a viver separados mas, alegadamente, mantêm uma relação amorosa. Isto de acordo com uma fonte próxima do casal.

"Chamem o que quiserem. Eles estão a viver a vida deles, mas não se separaram por completo", revelou a referida fonte à People.

Outra fonte afirma que o casal "continua junto", mas "vivem em casas separadas há anos".

Os atores casaram em 1997 e separaram-se em 2016, de acordo com um livro de memórias que Jada publicou em 2023.