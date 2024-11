Will Smith e Jada Pinkett Smith foram vistos em público pela primeira vez em seis meses.

O casal, que está separado desde 2016, foi visto a sair do restaurante Crossroads Kitchen, em Calabasas, na Califórnia (EUA), noticia a Page Six.

As fotografias tiradas por paparazzi mostram os dois com os braços em volta um do outro, enquanto se dirigiam para o parque de estacionamento e se faziam acompanhar do amigo Jay Shetty.

O par não era visto desde maio, quando estiveram na estreia de 'Bad Boys: Tudo ou Nada', na companhia dos filhos.

