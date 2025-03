Will Smith irá lançar o seu primeiro álbum em 20 anos no final deste mês, no dia 28, noticia o Guardian.

'Based on a True Story' conta com a participação de convidados especiais, tais como Teyana Taylor, o filho Jaden, Jazzy Jeff, entre outros.

Um dos temas do projeto, 'Beautiful Scars', aborda o episódio em que o ator esbofeteou Chris Rock na cerimónia dos Óscares, em 2022.

"Odeio quando perco, mas enfrento a música. ‘Oh, porque é que ele fez aquilo?’ Sou apenas humano", canta, em rap, no tema.

