Rita Ferro Rodrigues foi uma das figuras públicas a reagir ao incidente que aconteceu na cerimónia dos Óscares. Em causa está uma chapada que Will Smith deu a Chris Rock após o comediante fazer uma piada sobre a mulher do ator (a propósito de uma doença que lhe foi diagnosticada - alopecia).

"Will Smith não devia ter agredido Chris Rock. A minha linha vermelha é a violência física. Sim, é um episódio lamentável de ambos, de um machismo insuportável (quem não o consegue perceber, desculpem-me mas não vou explicar, há coisas demasiado óbvias e este tema da desconstrução do que é machismo já me provoca urticária)", começa por notar.

"O 'humorista' faz a piada má, tem o seu direito, eu critico, estou no meu. Parece simples mas não é… porque quem critica um humorista é logo acusado de querer impor limites ao humor e de querer condicionar-lhe a liberdade de expressão", nota, relembrando a controvérsia em que esteve envolvida depois de criticar uma piada que João Quadros fez há uns anos sobre a mulher de Pedro Passos Coelho.

"Conto esta história para vos explicar que, até por tudo isto, estaria em posição emocional de vos dizer: granda Will Smith que deu um murro ao Chris Rock para defender a 'sua' mulher. Não", defende.

"Nada justifica que alguém atropele uma pessoa por não gostar do que esta lhe disse. Nada justifica ultrapassar esta linha vermelha que nos distingue entre seres racionais e animais. E nestes tempo de guerra, onde a distinção de valores é crucial, eu sei exatamente de que lado me encontro", termina.

Leia o texto completo:

