"Numa altura em que a violência está no ar que cada um de nós respira, que se luta para se evitar e não se alimentar", Cláudio Ramos considerou um péssimo exemplo o facto de Will Smith ter sido premiado com o Óscar de Melhor Ator, pelo desempenho em 'King Richard', depois de ter em direto agredido Chris Rock.

O ator deu um bofetada a Chris Rock na sequência de este ter feito uma piada sobre a sua esposa. A atriz Jada Pinkett-Smith, que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune, foi comparada à tenente O'Neil, 'GI Jane', do filme de Ridley Scott.

"Nem a mulher dele precisaria desta mostra de super macho, nem do que disse aos berros da boca para fora em plena cerimónia, nem a sua ação vai a favor de coisa alguma. Pior, foi ver uma academia cúmplice e serena como se o normal fosse ‘ou dizes o que eu gosto ou então levas um murro na cara’", condena, chegando mesmo a afirmar que o galardão deveria ser-lhe retirado tendo em conta o seu comportamento agressivo e pouco exemplar.

"Óbvio que de forma exemplar, o Óscar não lhe devia ter sido entregue. Ou melhor, deveria ser retirado Já! Prefiro uma boa pessoa a um bom ator", defende.

"Tirem-lhe o Óscar. Até porque o filho veio dizer publicamente ‘na minha casa as coisas resolvem-se assim!’. Claro! Na cerimónia como na vida. Não vos dá que pensar?!", nota, referindo-se às palavras de Jaden Smith, que após a polémica disse: "connosco é assim".

O apresentador das manhãs da TVI realçou, por fim, o facto de também ele ser frequentemente alvo de piadas por parte de humoristas, mas sem nunca ter reagido de forma agressiva ou violenta. "Escrevo isto tendo sido Eu nestes vinte anos umas das pessoas mais visadas dos humoristas, dos pseudo-humoristas, dos cronistas, dos pseudo-cronistas e dos idiotas… e nunca achei que espetar um murro na cara de algum deles resolvia a situação", termina.

Leia Também: Herman José. "Tenho pena que o Chris Rock não tenha o punho do The Rock"