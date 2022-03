Depois de Nilton e Fernando Alvim, foi a vez de Herman José recorrer à sua conta oficial de Instagram para comentar a polémica que marcou a cerimónia dos Óscares 2022.

O humorista, ator e apresentador português começa por criticar a agressão de Will Smith a Chris Rock.

"Tenho pena que o Chris Rock não tenha o punho do The Rock - Dawayne Johson. Teria sido muito moralizador para a história do humor. Esperemos que a vergonhosa exceção não passe a regra", afirma.

Apesar de condenar a atitude violente do ator, Herman José não esconde que não é fã do estilo de Chris Rock e que não achou especial piada ao facto de este ter comparado a mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, 'GI Jane', do filme de Ridley Scott.

"Nota: não sou fã do estilo 'Chris Rock' e achei a piada a roçar o bullying. Gargalhadas à custa da doença alheia não é prática encantadora. Mas nada justifica isto", nota, partilhando uma fotografia do momento em que Will Smith dá uma bofetada no rosto do ator e humorista.

"Se há gente que ainda defende este criminoso [Vladimir Putin], como é que não haverá quem veja mérito no comportamento do Will Smith", lamenta, por fim, o português.

