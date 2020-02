Parece que o rescaldo do Dia dos Namorados ainda se faz sentir entre os famosos. Além das declarações de amor que se multiplicaram nas redes sociais, houve também quem tivesse aproveitado a data para namorar em passeios a dois.

Foi o caso de Emma Watson e do seu namorado, Brendan Wallace. O casal celebrou o dia do amor com um passeio de barco em Formentera, ilha espanhola.

Romantismo foi a palavra de ordem neste dia a dois, em que os pombinhos acabaram por ser fotografados durante um beijo apaixonado.

As imagens circulam agora na imprensa e páginas de redes sociais:

[O casal durante uma troca de carinho]© Reproduções Revista Quem

