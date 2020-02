Celebrou-se esta sexta-feira o Dia dos Namorados, data que era das preferidas de Kobe Bryant e que a mulher, Vanessa Bryant, não deixou que passasse despercebida nas suas redes sociais.

Cerca de três semanas após o trágico acidente de helicóptero que tirou a vida ao ex-jogador de NBA e à filha Gianna, de 13 anos, Vanessa assinalou o dia do amor com uma fotografia do casal acompanhada da música 'Tell Him', de Lauryn Hill.

"Para o meu eterno Valentim. Amo-te muito. Tenho muitas saudades tuas neste teu feriado preferido. Amo-te para sempre. Beijos para ti e para a Gigi aí no céu. Feliz dia de São Valentim, meus amores. Com todo o meu amor", escreveu na legenda da publicação.

