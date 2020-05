Esta quarta-feira, dia 6, foi dia de festa em casa da ex-Spice Girl Emma Bunton. Tate, o filho mais novo, completou nove anos e a ocasião mereceu uma celebração à altura.

Sendo o menino fã acérrimo da saga Harry Potter, a artista decidiu decorar a sua casa com inspirações do universo fantástico da história, como é possível ver em duas fotos partilhadas no seu Instagram.

"Transformei a minha casa em Hogwarts para o aniversário do Tate", afirmou.

