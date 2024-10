Eminem não podia estar mais feliz. Vai ser avô! E não é que deu a novidade aos fãs da forma mais original? É verdade. A boa-nova foi revelada no seu novo videoclipe, 'Temporary', lançado na quinta-feira, 3 de outubro.

A música, incluída no último álbum do rapper, 'The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)', é dedicada à sua filha Hailie Jade. No videoclipe, a mesma que surpreende Eminem no final, presenteando-o com uma camisola que diz 'Avô' com o número um e uma foto da sua ecografia.

O vídeo em si é uma montagem de filmagens de Eminem e Hailie juntos ao longo dos anos, intercaladas com filmagens do casamento dela, que aconteceu em maio deste ano.

Também no dia 3 de outubro, a própria Hailie anunciou a sua gravidez no Instagram, com fotos ao lado do marido e a legenda: "Mãe e pai previstos para 2025". A filha de Eminem conheceu o marido, Evan McClintock, enquanto estudavam na Michigan State University, em 2016.

