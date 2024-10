Já descobriu quem é o rapper da fotografia e que está de parabéns esta quinta-feira, 17 de outubro?

Falamos de Eminem, que completa hoje 52 anos.

Além do seu aniversário, o músico tem mais motivos para celebrar.

Recorde-se que no dia 3 de outubro, Eminem revelou que vai ser avô. A notícia foi dada através do videoclipe do seu novo tema, 'Temporary'.

A música, incluída no último álbum do rapper, 'The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)', é dedicada à sua filha, Hailie Jade.

No final do vídeo, Hailie surpreende Eminem oferecendo-lhe uma camisola com a palavra 'Avô'.



© X - Shady Times



© Reuters