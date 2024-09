Cristiano Ronaldo é um verdadeiro fenómeno no YouTube. O jogador português lançou um canal na plataforma de streaming no final do passado mês de agosto e, desde então, não parado de somar subscritores.

Conforme destaca a imprensa internacional, o craque conseguiu chegar à marca dos 61,9 milhões de subscritores, ultrapassando desta forma Eminem, que conta com 61,8.

O próximo alvo será Justin Bieber, que tem 73,5 milhões de seguidores.

