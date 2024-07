Eminem está a receber críticas por fazer referência à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins - nas filmagens de 'Rust' - num dos temas do novo álbum, 'The Death of Slim Shady'.

Em 'Fuel', a parte da letra que mais chamou a atenção (e recebeu críticas) diz: "Fuck around and get popped like Halyna Hutchins; Like I'm Alec Baldwin (Vacilas e acabas baleado como a Halyna Hutchins; Como se fosse o Alec Baldwin)".

Entre as reações à música houve quem a considerasse "horrível" e "de mau gosto", de acordo com o Daily Mail.

De recordar que em outubro 2021, durante as filmagens de 'Rust' no Novo México, o ator Alec Baldwin apontou uma arma que - ao contrário do que era suposto - estava carregada e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. Na altura, o diretor Joel Souza também ficou ferido.

Entretanto, o julgamento contra Alec Baldwin, que estava acusado de homicídio involuntário, foi anulado.

Leia Também: Anulado julgamento de Alec Baldwin por homicídio. Ator em lágrimas

O Daily Mail destaca ainda que Eminem também recebeu várias reações a outros temas polémicos, como 'Antichrist', onde cita os nomes de Diddy, Megan Stallion, Kim Kardashian e Jeffrey Epstein.

Além disso, também faz referência a Nikolas Cruz, autor do tiroteio na escola secundária de Parkland em 2018.