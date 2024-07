O julgamento contra Alec Baldwin, acusado de homicídio involuntário da diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante as gravações do filme 'Rust', em 2021, foi anulado.

O dia em tribunal, relata a imprensa internacional, foi intenso, com o ator a não conter as lágrimas e abraçando os advogados, quando tomou conhecimento da decisão do juiz do Novo México.

Baldwin, de 66 anos, negou desde o início ter puxado o gatilho da arma que vitimou Hutchins, alegando que havia profissionais no set de filmagens responsáveis pela verificação de segurança da arma.

Para além disso, a defesa notou que não foram partilhados todos os pormenores do processo, nomeadamente, o facto de ter sido entregue aos investigadores do caso uma caixa com munições supostamente ligada ao caso.

Note-se que Alec Baldwin poderia ter sido condenado até 18 meses de prisão caso fosse considerado culpado.

