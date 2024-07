A advogada da família de Halyna Hutchins, que morreu na sequência da tragédia nas gravações de 'Rust', emitiu, este sábado, um comunicado.

As palavras surgem no dia seguinte ao julgamento do ator Alec Baldwin ter sido anulado. Baldwin estava acusado de homicídio involuntário, depois de a diretora de fotografia Halyna Hutchins ter morrido após uma arma ter sido disparada pelo ator - que achava que esta estava sem balas.

Segundo a advogada, Gloria Allred, o ator "devia ter a decência humana de dizer 'desculpem'".

A declaração da advogada surge depois de o ator recorrer às redes sociais para 'quebrar' o silêncio. "Há demasiadas pessoas que me apoiaram para poder agradecer-vos agora. A todos vós, nunca saberão o quanto aprecio a vossa bondade para com a minha família", escreveu numa fotografia partilhada nas redes sociais.

Alec Baldwin poderia ter sido condenado até 18 meses de prisão caso fosse considerado culpado. O dia em tribunal, relata a imprensa internacional, foi intenso, com o ator a não conter as lágrimas e abraçando os advogados, quando tomou conhecimento da decisão do juiz do Novo México.

Leia Também: Anulado julgamento de Alec Baldwin por homicídio. Ator em lágrimas