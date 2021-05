Emily Blunt irá para sempre recordar o seu primeiro beijo, mas não pelos melhores motivos.

Esta quarta-feira, dia 27 de maio, a atriz de 38 anos marcou presença no programa 'Jimmy Kimmel Live!', altura onde recordou o seu primeiro beijo dado aos 13 anos a um adolescente de nome Ashley Clark.

"Foi um espetáculo de horrores", disse a atriz, notando que na altura estavam 18 amigos na mesma sala a fazer o jogo da garrafa.

"Rodei a garrafa e parou no Ashley, e eu pensei, 'oh meu Deus, é agora'", lembra, confessando que a experiência não foi boa. "Foi horrível por tudo. Lembro-me de limpar a minha boca com força depois. Foi terrível", completou.

