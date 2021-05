Esta quinta-feira, Gigi Hadid surpreendeu os seguidores com algumas memórias da sua gravidez. Há precisamente um ano, a modelo estava já em estado avançado da gestação, com uma enorme barriguinha, como é possível ver nas imagens abaixo.

Recorde-se que Gigi foi mãe de uma menina em setembro do ano passado. A bebé é fruto do namoro com o músico Zayn Malik.

Discreta quanto à vida privada, a modelo viveu a gravidez com o máximo de secretismo, tendo sido escassos os registos partilhados. A maioria das memórias conhecidas dessa época foram reveladas já depois da menina nascer.

