Gigi Hadid não podia estar mais impressionada com a passagem do tempo. A modelo, de 25 anos, foi mãe pela primeira vez em setembro do ano passado e está cada dia mais embevecida com a experiência da maternidade.

Esta terça-feira, destacou duas fotografias da filha, a bebé Khai, e afirmou: "Não acredito que a minha bebé faz sete meses esta semana".

A menina, recorde-se, nasceu fruto da relação de Gigi Hadid com o cantor Zayn Malik, ex-integrante da banda One Direction. O casal tem-se mantido discreto quanto à vida privada, optando por manter a bebé longe dos holofotes.

