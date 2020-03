Num momento de enorme aflição, Isis Valverde recebeu uma notícia que a deixou bastante triste. Tal como partilhou nas redes sociais, a sua avó morreu.

"E no meio do isolamento, mais uma parte da minha vida se despede e sobe aos céus! Vocês que estão juntos agora, abracem-se muito. 2020, que ano! Que Deus nos conforte, que tenhamos fé e força para seguir! Que sejamos fortes, mesmo quando as pernas não mais aguentarem. Que saibamos viver plenamente sem ferir intencionalmente ou desejar o mal aos outros. Que saibamos dizer 'tudo passa' com a certeza de que passa mesmo e que vai melhorar. Te amo avó", escreveu.

