De acordo com a revista Quem, Isis Valverde terá casado com o companheiro, Marcus Buaiz, na véspera de Natal, um ano depois de ter ficado noiva. Os dois assumiram uma relação em junho do ano passado.

Fontes próximas ao casal contaram à revista brasileira que a atriz e o empresário casaram-se pelo civil. A cerimónia foi discreta e aconteceu por volta das 19h30, no dia 24 de dezembro.

A celebração contou com a presença dos familiares, inclusive dos filhos, Rael, de seis anos, fruto da relação terminada de Isis Valverde com André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, respetivamente, fruto do anterior relacionamento de Marcus Buaiz com Wanessa Camargo.

O casal ficou noivo em dezembro de 2023, durante uma viagem romântica à Angra dos Reis.

De acordo com a Quem, a data da festa de casamento também já está marcada. Amigos de Isis Valverde revelaram à revista que será no dia 3 de maio, na região de Jarinu, no interior de São Paulo.

