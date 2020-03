A cumprir o isolamento social para proteger-se e evitar uma maior propagação do novo coronavírus, Isis Valverde surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde mostra o seu look do dia.

Com um vestido de padrão leopardo, uns chinelos cor de rosa e uma mala ao ombro, preta, é assim que podemos ver a figura pública brasileira.

"Vai para onde? Para o sofá mesmo", escreveu na legenda da fotografia.

No entanto, o destaque não foi apenas para o visual, mas também para o seu closet.

"A quantia de calçado dela e o tamanho da prateleira dele", lê-se entre os comentário, onde é comparada a quantidade de calçado que a atriz tem em relação ao marido, André Resende.

