Elon Musk deu as boas-vindas ao terceiro filho em comum com Shivon Zilis - com quem já tem os gémeos Strider e Azure.

Segundo a Bloomberg, o bilionário, de 52 anos, é pai de (pelo menos) 12 filhos, sendo que seis deles nasceram nos últimos cinco anos. Três são fruto da relação com Zilis, e outros três do envolvimento com a cantora Grimes.

"A criança nasceu este ano, segundo uma fonte próxima, que apenas o referiu sob condição de anonimato", adianta a publicação, notando que tanto Zilis como Musk recusaram-se a comentar o assunto.

Note-se que Elon é ainda pai de dois gémeos, de 20 anos, e de trigémeos, de 18, que nasceram do anterior casamento com Justine Wilson.

X, de quatro anos, Eva, de dois, e Techno são filhos de Grimes.

O nome e o sexo do - novo - bebé ainda não são conhecidos.