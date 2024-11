A vida pessoal de Elon Musk não costuma ser assim tão divulgada pelos media. Na verdade, a maior polémica em torno do bilionário diz respeito a Vivian Jenna Wilson, a sua filha transgénero.

E no que toca à ex-mulher, o que se sabe?

Claire Elise Boucher, mais conhecida por Grimes, assumiu que enquanto lutava pela custódia dos três filhos, estava prestes a entrar na falência.

A luta pela custódia começou no ano passado. Grimes e Musk entraram com ações judiciais um contra o outro, nos Estados da Califórnia e do Texas, respectivamente. O caso acabou por ser ocultado do público em dezembro de 2023.

Contudo, na quarta-feira, 20 de novembro, Grimes partilhou na rede social X alguns dos detalhes desta luta com o ex-marido e como essa a impactou emocionalmente.

A mulher foi questionada sobre o porquê de nunca mais ter lançado projetos. Grimes respondeu que vive sob "a ameaça de perder os seus filhos" e que, "ao saber que pode ir à falência enquanto luta pela sua guarda", não consegue ter "criatividade".

"Passei um ano a lutar uma batalha que decorreu num Estado em que os direitos maternos são terríveis. As minhas publicações no Instagram e as minhas fotografias de modelo foram usadas como argumentos pelos quais eu não deveria ter os meus filhos comigo", relatou.

Embora não se saiba exatamente em que fase este processo está, Grimes e Musk pareciam estar em bons termos em abril deste ano, quando partilharam uma breve, mas aparentemente amigável, conversa no X.

