Vivian Jenna Wilson reagiu e desmentiu o pai, Elon Musk. A jovem de 20 anos, que realizou uma cirurgia de mudança de género, não ficou calada depois das declarações do empresário norte-americano, que alegou ter sido "enganado" para que a cirurgia acontecesse e afirmou que "o filho está morto".

Vivian Jenna Wilson, que entrou com um pedido legal para mudar o nome e género em 2022, quando fez 18 anos, negou as alegações do CEO da Tesla numa entrevista à NBC News, esta quinta-feira, dia 25 de julho.

"Penso que ele achava que eu não iria dizer nada e deixaria isso passar sem contestar. O que não vou fazer, porque se vai mentir sobre mim diante milhões, não vou deixar isso passar", começou por dizer numa conversa por chamada telefónica.

A jovem acusa Elon Musk de nunca ter sido um pai solidário e que raramente estava presente na sua vida, deixando-a e aos irmãos aos cuidados da mãe ou de amas - embora o empresário tivesse a custódia partilhada.

"Ele era frio. Ficava furioso muito rápido. Ele é indiferente e narcisista", disse, acrescentando que quando era criança o pai não gostava que tivesse traços femininos e pressionava de forma a que parecesse mais masculina, incluindo forçando-a a engrossar a voz (já na escola primária), relata a NBC News.

Vivian Jenna Wilson e o irmão gémeo são fruto da relação de Musk com a primeira mulher, Justine Musk. O casal divorciou-se em 2008.

Na altura em que procurou a aprovação judicial na Califórnia para mudar o nome, recorda o meio de comunicação, destacou no processo: "Não vivo com o meu pai biológico nem desejo ter qualquer relação com ele, de nenhuma forma".

"Gostava de enfatizar uma coisa: sou adulta. Tenho 20 anos. Não sou uma criança. A minha vida deve ser definida pelas minhas próprias escolhas", realçou Vivian Jenna Wilson.

A jovem também reagiu aos comentários do pai no Threads e as suas palavras estão a ser partilhadas por vários internautas. "Ele não sabe como eu era quando era criança porque ele simplesmente não estava lá. E no pouco tempo que esteve, fui assediada pela minha feminilidade e 'queerness'", escreveu.

Sobre Elon alegar que foi enganado a assinar documentos para o filho [agora filha] mudar de género, Vivian Jenna Wilson nega tais declarações.

A jovem explica que em 2020, quando ainda era menor de idade, aos 16 anos, quis começar o tratamento para a mudança de género. No entanto, precisava do consentimento de ambos os pais - segundo as leis na Califórnia. Na altura, diz, tinha o apoio da mãe mas inicialmente não teve o apoio do pai.

Vivian recorda que tentou falar várias vezes com o pai através do telefone, mas que este lhe disse que "tinham de se encontrar pessoalmente". Quando se encontraram, a jovem terá entregado os formulários médicos ao empresário e, afirma, o progenitor terá lido os documentos pelo menos duas vezes.

"Ele não foi enganado de forma alguma. Ele sabia de todos os efeitos colaterais", diz Vivian.

