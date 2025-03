Vivian Jenna Wilson, filha de Elon Musk, não poupou nos ataques ao pai numa entrevista que deu para a revista Teen Vogue (publicada esta quinta-feira, dia 20).

"É um homem patético e infantil", atirou. "Porque é que haveria de ter medo dele? Oh, ele tem tanto poder. Não, não, não. Não ligo um cara***. Porque é que haveria de ter medo deste homem? Porque é rico? Ai, não, já estou a tremer", afirmou num discurso sarcástico.

"Não ligo um cara*** ao dinheiro que ele tem. Não ligo. Não ligo mesmo. Ele é dono do Twitter. Ok. Parabéns", continuou.

A jovem, de 20 anos, acredita que a maioria das pessoas age com base no medo, mas no seu caso "não quer que ninguém ocupe a sua mente".

"A única coisa que vive livremente na minha mente são drag queens", realçou Vivian, que é transexual.

Wilson comentou ainda a entrada do pai para a política na administração Trump. "A saudação nazi foi de loucos. Vamos chamar os bois pelos nomes, e vamos dizer que era uma saudação nazi, porque foi".

"É irritante que as pessoas me associem a ele. Já nem tenho paciência".

Recorde-se que Vivian nasceu da relação de Musk com Justine Wilson.