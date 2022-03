Este fim de semana, Edson Celulari ficou de coração cheio com a visita dos filhos mais velhos - Sophia e Enzo - que foram conhecer a irmã, a bebé Chiara.

O ator, de 63 anos, deu as boas-vindas à menina no passado dia 23 de fevereiro, mas só recentemente teve a oportunidade de reunir os três filhos. Um momento que não deixou de registar nas redes sociais.

"Abraço amoroso dos irmãos", escreveu na legenda.

Chiara, note-se, nasceu do relacionamento de Edson Celulari com Karin Roepke. Sophia e Enzo são fruto do casamento passado com a atriz Cláudia Raia.

Sophia vive atualmente nos Estados Unidos, uma vez que estuda em Nova Iorque.

