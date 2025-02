Edson Celulari celebrou o aniversário da filha mais nova e partilhou esse momento com os fãs.

O ator publicou na sua página de Instagram algumas imagens da festa da pequena Chiara, que completou três anos.

"E assim, a nossa pequena Chiara comemorou os seus três anos, junto de amigos queridos e familiares amados. Foi uma tarde linda, de afeto, harmonia e brincadeiras. Que Deus te proteja e ilumine sempre. Nós amamos-te muito, filha", escreveu na legenda da publicação.

De recordar que a menina é fruto do casamento do ator brasileira com Karin Roepke. Edson Celulari é também pai de Enzo Celulari (que estava na festa) e de Sophia, da união passada com Claudia Raia.